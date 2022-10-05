Son dakika haberleri | Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, dün yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alaşehir- Sarıgöl kara yolu Çataltepe Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralanarak özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ramazan Çınarlıdere, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Motosikletteki yolcu Muhammet Aksakal'ın (22) ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Dün sabaha karşı Ramazan Çınarlıdere'nin kullandığı 45 Z 5046 plakalı motosiklet, Alaşehir- Sarıgöl kara yolu Çataltepe Kavşağı'nda devrilmiş, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Ali Yıldırım Motosiklet Alaşehir Sarıgöl Manisa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Manisa'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.