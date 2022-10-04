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Son dakika haberleri | Motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı

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Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, motosiklet kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Çınarlıdere'nin kullandığı 45 Z 5046 plakalı motosiklet, Alaşehir- Sarıgöl kara yolu Çataltepe Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Çınarlıdere ile motosikletteki Muhammet Aksakal (22), Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Çınarlıdere ilçedeki özel bir hastaneye, Aksakal ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Yıldırım - Güncel

Çınarlıdere Alaşehir Sarıgöl Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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