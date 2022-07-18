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Son dakika haberleri... Manisa'da 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Son dakika haberleri... Manisa'da 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Baklacı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan S.E'yi (34) tüfekle yaralayan şüpheli S.Ç. (22), jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yüzünden yaralanan S.E'nin tedavisine sevk edildiği hastanede devam edildiği öğrenildi.

Baklacı Mahallesi'nde 16 Temmuz'da S.Ç. ile S.E. arasında kavga çıkmış, S.Ç, pompalı tüfekle S.E'yi yaralamıştı. S.E, hastaneye kaldırılmış S.Ç, karakola giderek teslim olmuştu.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

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