Son dakika haberleri | Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Gedik Mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki gurup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan R.E. ile Y.D, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, S.Y, A.Y, E.Y, O.Y, ve Z.Y'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Yoldaş Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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