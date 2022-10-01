Son dakika haberleri | Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberlerine göre Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gedik Mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki gurup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan R.E. ile Y.D, Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, S.Y, A.Y, E.Y, O.Y, ve Z.Y'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel