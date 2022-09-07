Son dakika haberleri! İzmir'de bacanaklar arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde iki bacanak arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Aliağa ilçesinde iki bacanak arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Karakuzu Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde koyun otlatan H.T. ile bacanağı Ali Balcı (44) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada H.T, yanındaki av tüfeği ile bacanağı Balcı'ya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Balcı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince suç aletiyle yakalanan H.T, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından H.T, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, hayatını kaybeden Balcı'nın da ilçede toprağa verildiği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Esin Çetin Değirmenbaşı Aliağa Balcı İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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