Son dakika haberleri | GAZZE – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik... Son dakika haberi... Gazze Şeridi güvenlik duvarının yanında çalışan çiftçiler Sınır hattı GAZZE (AA) – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik duvarının yanında çalışıyor. Gazze Şeridi güvenlik duvarının yanında çalışan çiftçiler Sınır hattı GAZZE (AA) – Filistinli çiftçiler, direnişçilerin saldırı ihtimaline karşı İsrail'in güvenlik tedbirlerinin arttırdığını açıkladığı Gazze Şeridi güvenlik duvarının yanında çalışıyor. İsrail, önceki gün Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi gözaltına almasının ardından olası bir intikam saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde uyguladığı ek güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye 100 asker gönderdiğini duyurdu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Gazze Şeridi'nden "herhangi bir füze ya da havan saldırısı olabileceği endişesiyle güvenlik önlemlerinin sıkı tutulması" kararı alındı. Askerlere, keskin nişancı saldırısı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi sınırında görünür biçimde beklememeleri talimatı verildi. Güncel AA / Ashraf Amra İsrail Gazze Güncel Haberler Son Dakika

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