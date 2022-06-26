Son dakika haberleri | Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi; 2 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberleri | Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi; 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Çöteli - Güncel
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Son dakika haberleri | Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi; 2 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki araçta yapılan aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki araçta yapılan aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan şüpheliler F.D. (26), K.G. (23), M.C.B (22) ve K.N (20) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ve K.G. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler Son Dakika

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