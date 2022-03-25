Son dakika haberleri... Düzce'de polisin bulduğu yaralı köpek yavrusu tedaviye alındı
AA - Murat Ataseven - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gelişmesine göre Düzce'de polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek yavrusu, tedavi ediliyor.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Düzce'de polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek yavrusu, tedavi ediliyor.
Kaynaşlı ilçesinde, yol kenarında yaralı köpek yavrusu olduğunu fark eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alarak emniyet binasına getirdi.
Ekiplerin durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine yavru köpek veterinere götürüldü.
Yavru köpek, tedavi altına alındı.
AA / Murat Ataseven - Güncel