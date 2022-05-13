Son dakika haberleri: 'Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu' başladı

ÇANAKKALE (AA) - Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda "Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Fotoğraf Maratonu" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca (ÇATAB) bölgenin tanıtımına katkıda bulunulması, tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amaçlanan etkinlikte, Kilitbahir Kalesi'nde oluşturulan alanda katılımcıların kayıtları yapıldı.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş tarafından karşılanan katılımcılar, bilgilendirmenin ardından Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik, anıt ve mezarlıklar ile doğal hayatın sürdüğü noktaları fotoğrafladı.

Türkiye'nin en önemli ve en özel fotoğrafçılarının, tarihi alanı 3 gün boyunca fotoğraflayacağını ve çok iyi fotoğraflar ortaya çıkacağına inandığını anlatan Kaşdemir, yaklaşık 300 fotoğrafçının katıldığı etkinliğin sonunda başarılı olanları ödüllendireceklerini kaydetti.

Bölgenin, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzelerinden biri olma yolunda ilerlediğine değinen Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan'da buluşmaya herkesi davet ediyoruz. Kısa bir zaman içinde hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası haline gelecek." dedi.

Sonuçlar 20 Mayıs'ta açıklanacak

Fotoğraf maratonuna kızıyla Bursa'dan katılan Kazım Torun, gazetecilere, Çanakkale'ye ilk kez geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu anlattı.

Bölgeyi çok merak ettiğini belirten Torun, "Çanakkale manevi değeri çok yüksek bir ilimiz. Bu foto maraton etkinliğinin de manevi değeri var. Elimizden geleni yapacağız. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Cansu Torun da tarihi yerlerin ilgisini çektiğini dile getirerek, "Buraları bilip görmek, sonrasında bunları insanlara yansıtabilmek, gösterebilmek önceliğim. İnşallah biz de bir şeyler başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Profesyonellerin yanı sıra amatör fotoğrafçıların da katılabileceği yarışmada birinciye 10 bin lira ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Altın Madalyası, ikinciye 6 bin lira ve TFSF Gümüş Madalyası, üçüncüye 4 bin lira ve TFSF Bronz Madalyası verilecek. Yarışmada, ikibiner liralık 3 mansiyon, Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü olarak 3 bin lira, Jüri Özel Ödülü olarak da 2 bin lira dağıtılacak.

Yarışmanın seçici kurulunda Behiç Günalan, Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Enver Şengül, Mikdat Besni, Ümran Özdemir, Yavuz Arslan ve Zülküf Memiş ile TFSF temsilcisi Seracettin Ayyıldız yer alıyor.

Yarışmanın sonuçları 20 Mayıs Cuma günü duyurulacak.