Son dakika haberleri | Bucak'ta orman yangını tatbikatı düzenlendi

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadele eğitim tatbikatı yapıldı.

İşletme Müdürlüğüne ait Seydiköy Orman Deposu'nda teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen eğitime, Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy, şube müdürleri, orman muhafaza memurları ve yangınla mücadelede görev yapan işçiler katıldı.

Tatbikatta 9 arazöz, 2 su tankeri, 5 ilk müdahale ekibi, 3 iş makinesi kullanıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Aldülkadir Taşer, yaz sezonu öncesi eksiklerin tamamlanmasını ve sezon için tüm ekibin hazır olması için tatbikatın düzenlediğini kaydetti.

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü 4 yangın gözetleme kulesi, 62 yangın işçisi, 18 orman muhafaza memuru ve 15 orman mühendisiyle hizmet veriyor.