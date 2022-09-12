Son dakika haberleri... Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı. Aydın'ın Çine ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan İ.S'nin üzerinde arama yapan ekipler, 180 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Murat Şenbaklavacı Hisarcık Aydın Çine Güncel Haberler Son Dakika

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