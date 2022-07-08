Son dakika haberleri | ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan karı- koca öldü - Haberler

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Son dakika haberleri | ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan karı- koca öldü

Demirören Haber Ajansı - Arzu Erbaş - Güncel
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Son dakika haberleri | ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan karı- koca öldü

Edinilen son dakika haberine göre ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, ATV ile 200 metreden uçuruma yuvarlanan Ahmet (74) ile eşi Yadigar Çokadar (68), hayatını kaybetti.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, ATV ile 200 metreden  uçuruma yuvarlanan Ahmet (74) ile eşi Yadigar Çokadar (68), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Bademkaya köyünde meydana geldi. Evlerinden yaklaşık 2 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan çeşmeye ATV aracı ile su doldurmaya giden Ahmet ile eşi Yadigar Çokadar'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine köyde jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve köylülerin yardımıyla arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kakanduka mevkisinde, yaklaşık 200 metrelik uçurumdaki dere yatağında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Çiftin, ATV ile uçuruma yuvarlandıkları değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

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