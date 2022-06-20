Son dakika haberleri | Aracın motoruna giren yılanı, itfaiyeciler çıkardı Son dakika haberi... YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sorgun'a bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde park halinde olan, Kazım Bağcı'ya ait otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yılanı aparatla bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı. Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz - Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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