Son dakika haberi | Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

SARIKAYA, YOZGAT (AA) - Yozgat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hüseyin İnci (22) idaresindeki 34 RDC 11 plakalı otomobil, Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Berivan İnci (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin, bir yakınlarının nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Hüseyin İnci, Sarıkaya, Otomobil, Yozgat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title