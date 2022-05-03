Son dakika haberi | Yozgat'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
SARIKAYA, YOZGAT (AA) - Yozgat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Hüseyin İnci (22) idaresindeki 34 RDC 11 plakalı otomobil, Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Berivan İnci (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Araçtakilerin, bir yakınlarının nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.
AA / Ömer Ertuğrul - Güncel