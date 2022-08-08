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Son dakika haberi | Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti

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Son dakika haberi | Yarım saat arayla 2 cinayet işleyip, emniyetin önünde intihar etti

Son dakika haberi... AYDIN'ın Çine ilçesinde Gökhan Özdemir, önce kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde, yarım saat sonra da Yaşar Meke'yi hastane önünde tabancayla vurarak öldürdü.

AYDIN'ın Çine ilçesinde Gökhan Özdemir, önce kuzeni Süleyman Özdemir'i evinin önünde, yarım saat sonra da Yaşar Meke'yi hastane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giden Gökhan Özdemir, aynı tabancayla intihar etti.

İlk olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Dutluoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Özdemir, tartıştığı kuzeni Süleyman Özdemir'i tabancayla evinin önünde vurarak öldürdü. Cinayetin ardından otomobiline binen Gökhan Özdemir, saat 16.30 sıralarında Hamitabat Mahallesi'ndeki Çine Devlet Hastanesi'ne giderek, bu kez de Yaşar Meke'ye hastane önünde tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden Yaşar Meke de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gökhan Özdemir, cinayetlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünün önüne giderek, aynı tabancayla kendi yaşamına da son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Süleyman Özdemir Gökhan Özdemir Hisarcık Çine Güncel Haberler Son Dakika

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