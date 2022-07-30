Son dakika haberi: Yalova'da taksi ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Son dakika haberlerine göre Yalova'da taksi ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yalova'da taksi ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Hasan Ç. yönetimindeki 77 T 0028 plakalı taksi, Yalova-İzmit kara yolunda Serkan Ö. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takside sıkışan Hasan Ç, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı Hasan Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Fikret Mazı Yalova Güncel Haberler Son Dakika

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