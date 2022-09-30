Tekirdağ haber! Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu Güncel Haberler Tekirdağ haberlerine göre Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda polis ekiplerince 14 kişi yakalandı. Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen tarihi eser operasyonunda polis ekiplerince 14 kişi yakalandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesi ve şahısların deşifre edilmesi çerçevesinde Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Kırklareli ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda adreslerdeki aramalarda, tarihi eser niteliğinde 560 sikke, 83 obje, 2 tüfek, 3 tabanca, 11 metal arama dedektörü, bir su arama ve tespit cihazı ve bir hassas terazi ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Balıkesir Tekirdağ 3. Sayfa Güncel Haberler

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