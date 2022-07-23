Son dakika haberleri | Sarıyer'deki kamyon kazası kamerada

Kazım Karabekir Mahallesi Kuşdili Çıkmazı'nda saat 03.19 sıralarında meydana geldi. Soyadı henüz öğrenilemeyen Gökhan adlı şoförün kullandığı makarna yüklü 34 FFS 404 plakalı kamyon, Çuvalcı Sokak'tan aşağı ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yol kenarında park halindeki otomobile çarpan kamyon daha sonra tek katlı bir binanın çatısından geçerek, Kuşdili Çıkmazı'ndaki gecekondunun üzerine uçtu. Kazada yaralanan ev sakinleri ile kamyon şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA KAMERADA

KAMYONLARIN SOKAĞA GİRİŞİ YASAK

Diğer yandan, kazanın yaşandığı sokağa kamyon girişinin yasak olduğu ortaya çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden çıktıktan sonra Sarıyer'e gitmek isteyen kamyon şoförlerinin mecburi istikamet olan Kocataş Yolu Sokağı yerine girişin yasak olmasına rağmen sık sık Çuvalcı Sokağı kullandıkları öğrenildi.