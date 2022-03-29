Son dakika haberi! Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli adliyede (2)

İSTANBUL (DHA) - TUTUKLU SAYISI 39'A ÇIKTI

Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 14'ü daha tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 25 kişiyle tutuklu sayısı, 39'a yükseldi.