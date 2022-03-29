Son dakika haberi! Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 15 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Tayfur Kara - Güncel
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Son dakika haberi... TUTUKLU SAYISI 39'A ÇIKTISamsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 14'ü daha tutuklandı.
İSTANBUL (DHA) - TUTUKLU SAYISI 39'A ÇIKTI
Samsun merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 15 milyon liranın üzerinde olan uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 14'ü daha tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan 25 kişiyle tutuklu sayısı, 39'a yükseldi.
Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel