Polis otosuyla video çekti; sınır dışı edilecek - Haberler

EYÜPSULTAN'da resmi polis otosunu kullanırken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan yabancı uyruklu B.H. (25) gözaltına alındı. Şüphelinin oto tamircide çalıştığı ve aracı oto yıkamacıya götürdüğü sırada video çektiği ortaya çıktı.

Suriyeli B.H., resmi polis aracı kullanırken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı ise B.H.'ye tepki gösterdi. Görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.