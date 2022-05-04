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Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... Otomobil takla attı: 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

MALATYA (İHA) - Kayseri'de otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Mengücek mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Malatya, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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