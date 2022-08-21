Son dakika haberi! Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi
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Son dakika haberi... Meydana gelen kaza sonrası olay yeri görüntüleri Kızıltepe Devlet Hastanesi Kazada yaralananlar İlk kazada yaralanan Evindar Deniz ve İkinci kazada yaralanan Beytullah Vural'ın konuşması MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Meydana gelen kaza sonrası olay yeri görüntüleri
Kazada yaralananlar
İlk kazada yaralanan Evindar Deniz ve İkinci kazada yaralanan Beytullah Vural'ın konuşması MARDİN - Mardin'in Derik ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Kaynak: AA / Güncel