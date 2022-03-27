Son dakika haberi | Mardin'de mobilya deposunda yangın

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Nusaybin ilçesi, 8 Mart Mahallesi, Tandoğan Caddesi'ndeki bir mobilya deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri büyümeden kısa sürede söndürdü. Depodaki mobilyaların bir kısmının zarar gördüğü belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.