Son dakika haberi! Köyceğiz'de de orman yangını (2) Son dakika haber: KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kırsal Topalar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve su tankeriyle müdahale edildi. KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kırsal Topalar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve su tankeriyle müdahale edildi. Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken soğutma çalışmaları sürüyor. Süleyman İLTER / KÖYCEĞİZ (Muğla), Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Süleyman İlter - Güncel Köyceğiz Muğla su Güncel Haberler Son Dakika

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