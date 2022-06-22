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Son dakika haberi! Köyceğiz'de de orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı - Süleyman İlter - Güncel
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Son dakika haberi! Köyceğiz'de de orman yangını (2)

Son dakika haber: KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kırsal Topalar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve su tankeriyle müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kırsal Topalar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 2 söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve su tankeriyle müdahale edildi. Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Süleyman İLTER / KÖYCEĞİZ (Muğla),


Demirören Haber Ajansı / Süleyman İlter - Güncel

Köyceğiz Muğla su Güncel Haberler Son Dakika

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