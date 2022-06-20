Son dakika haberi | Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (4) Edinilen son dakika gelişmesine göre 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluşurken, üretim aşamasında ya da hazır haldeki yüklü miktarda ilaç da küle döndü. Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel Dilovası Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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