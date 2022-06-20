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Son dakika haberi | Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (4)

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Son dakika haberi | Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluşurken, üretim aşamasında ya da hazır haldeki yüklü miktarda ilaç da küle döndü.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Dilovası Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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