Son dakika haberi | Kocaeli'de ilaç fabrikasında yangın (4)
Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre 5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde ilaç fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde hasar oluşurken, üretim aşamasında ya da hazır haldeki yüklü miktarda ilaç da küle döndü.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel