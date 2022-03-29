Son dakika haberi! Kavga ettiği husumetlisi tarafından öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Kavga ettiği husumetlisi tarafından öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Yiğit Soylu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Kavga ettiği husumetlisi tarafından öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Tire ilçesinde, celeplik yaptığı öğrenilen Yiğit Akın (30), kavga ettiği husumetlisi A.K. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

İZMİR'in Tire ilçesinde, celeplik yaptığı öğrenilen Yiğit Akın (30), kavga ettiği husumetlisi A.K. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Gümüşpala Caddesi ile Yıldız Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan evli ve 2 çocuk babası Yiğit Akın ile A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., kavga sırasında belindeki tabancasını çıkarıp, Akın'a ateş etti. Karnından yaralanan Akın, kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın ardından kaçan A.K.'yi evinde yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberi! Kavga ettiği husumetlisi tarafından öldürüldü

Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel

Yiğit Akın, kavga, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title