Son dakika haberi | İstanbul'da Selin Vurduğu Bölgelerde Temizlik Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İstanbul'da Selin Vurduğu Bölgelerde Temizlik Devam Ediyor

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | İstanbul'da Selin Vurduğu Bölgelerde Temizlik Devam Ediyor

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yönetim Müdürlüğü ve İSTAÇ Kent Temizliği birimleri, yoğun yağışlar nedeniyle selin vurduğu Esenyurt’ta temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yönetim Müdürlüğü ve İSTAÇ Kent Temizliği birimleri, yoğun yağışlar nedeniyle selin vurduğu Esenyurt'ta temizlik çalışmalarına devam ediyor.

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel yaşanan bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle dendi:

"İstanbul genelinde etkili olan yoğun sağanak yağış nedeni ile meydana gelen olumsuzluklara Atık Yönetimi Müdürlüğü ve iştirak şirketimiz İSTAÇ A.Ş. Kent Temizliği Birimlerimizce anında müdahale edilmekte ve temizlik çalışmaları devam etmektedir."

ANKA / Güncel

İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenyurt İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title