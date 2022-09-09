Son dakika haberi: Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Mehmet Kara (43) idaresindeki 32 PP 128 plakalı konteyner yüklü tır, Dinar - Keçiborlu kara yolu Kozluca köyü mevkisinde aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı 15 NH 375 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kara ile aynı tırdaki Betül Kara'nın (16) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu. Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Çelen Mehmet Kara Keçiborlu Isparta Güncel Haberler Son Dakika

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