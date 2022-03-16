Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yatırımcılara seslendi: "Yatırım Ofisimiz, "tek durak ofis" yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır" - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yatırımcılara seslendi: "Yatırım Ofisimiz, "tek durak ofis" yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır"

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'da gerçekleştirilen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı'nda gayrimenkul sektörünün önde gelen yatırımcılarıyla bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yatırımcılara seslendi: Yatırım Ofisimiz, tek durak ofis yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yatırımcılara seslendi: Yatırım Ofisimiz, tek durak ofis yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yatırımcılara seslendi: Yatırım Ofisimiz, tek durak ofis yaklaşımıyla sizleri ağırlamaya hazır

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

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