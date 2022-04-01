Son dakika haberi | Havza'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere tohum dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında fasulye ve patates tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yanındaki alanda program düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında il genelinde yaklaşık 3 bin çiftçinin 35 bin 754 dekar alanda bitkisel üretim yapabilmesi amacıyla tohum, fide ve fidan desteği sağlayacaklarını belirterek, verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise tohum dağıtımının üreticiyi desteklemek adına önemli olduğunu vurgulayarak, "İlçemizdeki sulama sıkıntılarının giderilmesi ve sulanabilir alanları artırarak ekim sahalarının genişlemesiyle bitkisel yetiştiricilik daha da gelişecektir. Tüm kurum ve kuruluşlarımız ile ilçe tarımının gelişmesi için çalışmaktayız. Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz da destekleme sayesinde büyük başarılar elde edildiğini dile getirerek, "Yem bitkilerinden sonra bitkisel üretimi destekleme projemiz devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında çiftçilere vereceğiz desteği on katına çıkardık. Projemiz hayırlı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere fasulye ve patates tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Asarcık, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Bafra ilçelerinde 333 çiftçiye bin dekar alanda üretim yapılmak üzere 10 bin kilogram fasulye tohumu ile Havza, Ladik ve Vezirköprü ilçelerinde 50 çiftçiye 150 dekar alanda dikilmek üzere 50 bin kilogram patates tohumluğu dağıtılacak.

Programın ardından Sağlam, Özdemir ve Korkmaz ile beraberindekiler, Havza Ziraat Odasını ziyaret ederek, oda başkanı Coşkun Genç'ten faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Programa AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.