Son dakika haberi... Gelibolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı Gelen son dakika haberine göre ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde meydana sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı. ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde meydana sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.00 sıralarında Gelibolu çıkışında meydana geldi. Gelibolu yönünden İstanbul istikametine seyir halinde olan Evrim Alihan T. yönetimindeki 34 FF 83 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Alev Naz T.'nin (8) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ege T. (10) ve Evrim Alihan T., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Güncel Gelibolu Güncel Haberler Son Dakika

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