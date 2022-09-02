Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Firari hırsızlık hükümlüsü çift, operasyonla yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberi! Firari hırsızlık hükümlüsü çift, operasyonla yakalandı

Son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 'hırsızlık'tan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan G.E. ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E., polis operasyonuyla yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık'tan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan G.E. ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. isimli kadın ile 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Firari hükümlü çift, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.E. ve eşi S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevilay Ay - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title