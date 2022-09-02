Son dakika haberi! Firari hırsızlık hükümlüsü çift, operasyonla yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 'hırsızlık'tan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan G.E. ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E., polis operasyonuyla yakalandı. KAYSERİ'de, 'hırsızlık'tan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan G.E. ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E., polis operasyonuyla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. isimli kadın ile 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eşi S.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Firari hükümlü çift, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.E. ve eşi S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevilay Ay Güncel Haberler Son Dakika

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