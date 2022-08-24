Son dakika haberi | Ele geçirilen Rus zırhlı aracı "Tiger" Ukrayna polisi tarafından kullanılıyor
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Son dakika gündem haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Ukrayna polisi çatışmalar sırasında ele geçirilen Rus zırhlı aracı "Tiger" ile sokaklarda devriye gezmeye başladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Ukrayna polisi çatışmalar sırasında ele geçirilen Rus zırhlı aracı "Tiger" ile sokaklarda devriye gezmeye başladı.
Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn - Güncel