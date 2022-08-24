Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Ele geçirilen Rus zırhlı aracı "Tiger" Ukrayna polisi tarafından kullanılıyor

Güncel Haberler

Son dakika gündem haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Ukrayna polisi çatışmalar sırasında ele geçirilen Rus zırhlı aracı "Tiger" ile sokaklarda devriye gezmeye başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Harkiv kentinde Ukrayna polisi çatışmalar sırasında ele geçirilen Rus zırhlı aracı "Tiger" ile sokaklarda devriye gezmeye başladı.

Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title