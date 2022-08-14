Ehliyetsiz sürücünün kullandığı kamyonet, tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Konya- Karaman karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, tarlayı sulayıp Kaşınhanı Mahallesi'ndeki evine dönen Mustafa Samet Pullu yönetimindeki kamyonet, ehliyetsiz sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Çelik'in kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hurdaya dönen kamyonetteki Mustafa Samet Pullu ile araçtaki Afgan uyruklu tarım işçileri Najmuddin Rahmanqul ve Mohammad Sharif Azizi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Olayı duyup, kazanın yaşandığı bölgeye gelen sürücü Pullu'nun yakınları, cenazesi başında gözyaşı döktü. 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa Çelik ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.