Son dakika haberi: Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi: Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Son dakika haberi: Denizli'de altyapı kazısı sırasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Denizli'de kanalizasyon hattı inşaatında çalışan işçi, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'de kanalizasyon hattı inşaatında çalışan işçi, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

Pamukkale ilçesi Pınarbaşı Caddesi'nde inşaat firması tarafından yapılan kanalizasyon hattı kazısı sırasında yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanalın içinde çalışan Hakan Harmanda'nın (41) üzerine kaya parçaları ve toprak yığıldı.

İşçilerin çıkarmaya çalıştığı ve başından yaralandığı belirlenen Harmanda, olay yerinde hayatını kaybetti.

İşçinin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

???????Olayla ilgili firma yetkilisi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Pamukkale, Denizli, İnşaat, işçi, Güncel, Haberler

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