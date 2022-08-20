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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik"

Güncel Haberler

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. (3)

"Teröristlerin her an başlarına bomba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa ettik. Şu anda Gabar'da biz varız, Cudi'de biz varız, Tendürek'te biz varız, Besler Deresinde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz"

"Bu yılın sonunda inşallah kendi otomobilimizi üretiyoruz"

Kaynak: AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Meydanı Güncel Haberler Son Dakika

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