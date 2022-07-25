Son dakika haberi: Çoban, hırsızlık şüphelilerine av tüfeğiyle ateş açtı: 3 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı - Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Son dakika haberleri... CENAZELER KENT MERKEZİNE GETİRİLDİ Olayda hayatını kaybeden Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'ın (23) cenazeleri gece saatlerinde Yıldızeli Devlet Hastanesinden alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.
CENAZELER KENT MERKEZİNE GETİRİLDİ
Olayda hayatını kaybeden Osman Tamer (58), Mustafa Tamer (20) ve Kurban Polat'ın (23) cenazeleri gece saatlerinde Yıldızeli Devlet Hastanesinden alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel