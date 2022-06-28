Son dakika haberi: Ardahan'da camiden halı çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı Son dakika haber... Ardahan'ın Çıldır ilçesinde camiden halı çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde camiden halı çaldığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı. Sazlısu köyündeki camiye gelen A.A. ile F.K, tarihi değeri olduğu belirtilen 15 halıyı çalıp kaçtı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) de köylülerin ihbarıyla bu kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Timin teknik ve fiziki takibe aldığı A.A. ve F.K, çaldıkları halılarla yakalandı. Jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. AA / Cüneyt Çelik - Güncel Sazlısu Ardahan Güncel Haberler Son Dakika

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