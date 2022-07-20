Son dakika haberi | Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskil ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, ilçedeki bir okulda hademelik yaptığı öğrenilen Adil A. ile Şenan A, Arzu A. ve Suna A. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ise bir miktar uyuşturucu hap, kenevir, metamfetamin, esrar, tabanca, av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Adil A, Şenan A. ve Arzu A. tutuklandı, Suna A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Oğuzhan Demiray - Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Aksaray Güncel Haberler Son Dakika

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