Son dakika haberi! Adana'da "kavga ihbarına" giden polislere sürpriz kutlama - Haberler

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Son dakika haberi! Adana'da "kavga ihbarına" giden polislere sürpriz kutlama

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haberi! Adana'da 'kavga ihbarına' giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika habere göre Adana'da bir esnaf ihbar üzerine gelen polise pastayla sürpriz kutlama yaptı.

ADANA (AA) - Adana'da bir esnaf ihbar üzerine gelen polise pastayla sürpriz kutlama yaptı.

Merkez Çukurova ilçesinde pastane işletmesi Birol Özer, 155 Polis İmdat'ı arayarak Turgut Özal Bulvarı'ndaki iş yerinde kavga yaşandığı ihbarında bulundu.

Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz, belirtilen adrese giden ekipler sürprizle karşılaştı.

Özer, kısa sürede olay yerine sevk edilen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için bir ihbarda bulunduklarını söyledi.

Hazırlanan pastayı kesen polis ekipleri Özer'e teşekkür etti.

Son dakika haberi! Adana'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haberi! Adana'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Son dakika haberi! Adana'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

AA / Mutlu Güney - Güncel

Polis, Esnaf, kavga, Adana, Güncel, Haberler

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