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Son dakika haberi: Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

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Son dakika haberi: Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Huzurevleri Mahallesi'nde dün çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Samet Kızıltoprak'ın cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda defnedildi.

Gözaltındaki kamyon sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Huzurevleri Mahallesi'nde dün Çukurova Belediyesine ait 01 EV 208 plakalı çöp kamyonunun altında kalan Samet Kızıltoprak hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Huzurevleri Mahallesi Adli Tıp Kurumu Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

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