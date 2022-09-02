Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Emre Akbaba yönetimindeki 34 EAA 175 plakalı otomobil,saat 07.00 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, Demirci Köprüsü'nün girişindeki bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü Emre Akbaba ile yanında bulunan akrabaları Niyazi Akbaba ve Veysel Akbaba hayatını kaybetti. Hayriye Akbaba ise yaralı çıkarılarak Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazada 3 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri de incelemenin ardından hastane mogruna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.