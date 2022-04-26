Son dakika haber! Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika haber! Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Tansel Parlak - Güncel
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Son dakika haber! Ümraniye'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye'de üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Ümraniye'de üç katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi Kerem Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

AA / Tansel Parlak - Güncel

Ümraniye, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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