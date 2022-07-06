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Son dakika haberleri: Soylu: "Trafik güvenliğini tıpkı terör ve uyuşturucu gibi bir milli güvenlik meselesi olarak algıladık"

AA - İhsan Can - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AFAD'da trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle toplantı yapması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da 81 ilin trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AFAD'da trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle toplantı yapması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da 81 ilin trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı. (1)

AA / İhsan Can - Güncel

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