Son dakika haberleri: Soylu: "Trafik güvenliğini tıpkı terör ve uyuşturucu gibi bir milli güvenlik meselesi olarak algıladık" Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AFAD'da trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle toplantı yapması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da 81 ilin trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun AFAD'da trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle toplantı yapması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da 81 ilin trafik birim amirleriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı. (1) AA / İhsan Can - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri: Soylu: 'Trafik güvenliğini tıpkı terör ve uyuşturucu gibi bir milli güvenlik meselesi olarak algıladık' - Haberler

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