Son dakika haber: SERİK'TE DEREYE DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereye düşen at, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereye düşen at, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Serik ilçesi Belkıs Mahallesinde oturan Hasan Demir, tarlasına geldiğinde bağlı olan atını göremeyince aramaya başladı. Dere içerisinde atını bulan Demir, itfaiye ekibini arayıp yardım istedi. İhbarı değerlendiren Serik İtfaiyesi ekibi, verilen adrese gitti. Dereye giren atın sahibi, itfaiye ekibinin verdiği halatı hayvana bağladı. İtfaiye ekibinin halatı çekmesiyle at dereden çıkartıldı. Atın sahibi Demir, 'Sabah tarlaya geldiğimde bağlı olan atımı göremeyince aramaya başladım. Atın dereye düştüğünü fark ettim. Uğraştım ama çıkaramadım. Ben de saat 10.00 gibi itfaiyeden yardım istedim. İtfaiye ekibi olmasa biz bu atı çıkaramazdık" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hasan Demir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: SERİK'TE DEREYE DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.