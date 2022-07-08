Son dakika haber... Şehit yakınları ve gaziler bayram arifesinde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti

Şehit yakınları ve gaziler, Kurban Bayramı arifesinde Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cebeci Askeri Şehitliği'ne gelen şehit aileleri ve gaziler, bayraklarla donatılan mezar taşlarını yıkayıp dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu ve mezarlara karanfiller bıraktı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 1992'de şehit olan Jandarma Er Metin Sezer'in annesi Emine Sezer, 30 yıldır her bayramda oğlunun mezarını ziyaret edip ona dua okuduğunu söyledi.

Tek erkek evladı olan Metin'i şehit verdiğini ifade eden Emine Sezer, "Evlat kaybı çok zor. Yine de Allah sabrını veriyor. Devletimizden, milletimizden, beni sayanlardan Allah razı olsun." dedi.

Hakkari Çukurca'da 2017'de roketli saldırı sonucu şehit edilen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün annesi Ayşe Sevim Üçöz de oğlunun vatanı ve silahlı kuvvetleri çok sevdiğini belirtti. Evlat acısının çok zor olduğunu ifade eden Üçöz, "Murat bizi hiçbir zaman üzmedi, kırmadı, el üstünde tuttu. Evladım şehit oldu. Vatan sağ olsun. Oğlum peygamberimize komşu olsun. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun." diye konuştu.

Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Paker'in annesi Sevgi Daşdemir ise evladının çok uzun boylu olduğunu, şehit düştüğünde tabuta, toprağa sığmadığını söyledi. Daşdemir, "Vatan sağ olsun diyoruz. Selçuk'a gelene kadar biz çok şehit verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ağlamıyorum, vatan sağ olsun diyorum. Ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin. Evlat hiçbir şeye benzemez. İnşallah ebedi hayatta biz Selçuk ile kavuşacağız. Temennimiz bu." dedi.

Şehit Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın babası Mehmet Çankaya da oğlunun vatana ve millete çok bağlı olduğunu, şehit olmayı arzu ettiğini söyledi. Oğlunun çok kibar, mütevazı biri olduğunu belirten Çankaya, "Oğlum iyi bir ülkücü, iyi bir vatanseverdi. Askerliği de sevdi, sonra da bizi bıraktı gitti. Vatan sağ olsun, 5 tane daha oğlum olsa yine gönderirim. Vatan için canımız feda. Allah tüm şehitlerimizi nur içinde yatırsın." ifadelerini kullandı.

"Hüzünlü bir bayram geçiriyoruz"

Şehitliği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri de ziyaret etti. Vakıf Başkanı gazi Lokman Aylar, mezar başında şehitleri anan ailelerle bayramlaştı. Vakfın üyeleri, şehit yakınlarına karanfil, çocuklara oyuncak verdi. Şehitler için dökülen lokma, ziyaretçilere dağıtıldı.

Türkiye için bedel ödeyen tüm şehit yakınlarının ve gazilerin bayramını kutlayan Aylar, bayramları hüzünlü geçirdiklerini dile getirdi.

Aylar, millet olarak şehitlere minnettar olduklarını, ülke topraklarına ihanet eden herkesi lanetlediklerini kaydetti.