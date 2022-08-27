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Son dakika haber | Rus güçlerinin Slavyansk şehrine saldırıları sürüyor

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Son dakika haber | Rus güçlerinin Slavyansk şehrine saldırıları sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'nın doğusunda yer alan Slavyansk şehrinde bir ev ve seramik fabrikası Rus güçlerince vurulurken, saldırılarda ölü veya yaralı bildirilmedi.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Slavyansk şehrinde bir ev ve seramik fabrikası Rus güçlerince vurulurken, saldırılarda ölü veya yaralı bildirilmedi.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donetsk, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta saldırıların yoğunlaştığı bölgelerden biri.

Donetsk'e bağlı ve cephe hattına yakın bölgede yer alan Slavyansk şehri de Rus güçlerinin hedef aldığı yerler arasında.

Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Slavyansk'ta bir evi ve seramik fabrikasını vurmasının ardından ev ve fabrikada yangın çıktı.

Sakinlerinin daha önce tahliye olduğu ev ve fabrikada ağır hasar oluştu. Saldırılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

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