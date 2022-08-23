Şarampole devrilen silindirin operatörü öldü Güncel Haberler Devrilen silindirin görüntüsü Ordu'da şarampole devrilen silindirin operatörü öldü ORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti. Devrilen silindirin görüntüsü Ordu'da şarampole devrilen silindirin operatörü öldü ORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde yol yapım çalışmaları sırasında Özgür Akkaya'nın kullandığı silindir şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gölköy Belediyesinde işçi olarak çalışan Akkaya'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Erol Çelik Gölköy Ordu Güncel Haberler

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