Son dakika haber... Oğlu öldürdü, savcı babaya da müebbet istedi

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde çocuklarının gürültü yaptığını iddia ettiği Adem Ateş'i (38) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren komşusu emekli astsubay Kemal Yıldız (51) ile 'Bunları öldür gitsin. Ben çocuklarına bakarım' diyen babası Kazım Yıldız (71) için müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 4 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi, 249/1 Sokak'ta meydana geldi. Aynı binada altlı- üstlü oturan Adem Ateş ile komşusu emekli astsubay Kemal Yıldız, 'çocuk gürültüsü' nedeniyle tartıştı. Taraflar, karakola gidip birbirinden şikayetçi olduktan sonra eve döndü. İddiaya göre Ateş, Yıldız'ı dışarıya çağırdı. Çıkan kavgada Yıldız, Ateş'i tabancayla vurarak yaraladı. Ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 ikiz çocuk babası Adem Ateş kurtarılamadı. Saklandığı evde yakalanan Kemal Yıldız ile 'azmettirici' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan babası Kazım Yıldız (71) tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Kazım Yıldız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada tutuksuz sanık Kazım Yıldız ile ilgili Adem Ateş'in eşi Senem Ateş'in '100 metreden fazla yaklaşmama' tedbiri aldırdığı, fakat Yıldız'ın uymadığı, bu nedenle şikayetçi olduğu belirtildi.