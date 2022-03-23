Son dakika haber... NATO karargahı önünde Ukrayna'ya destek gösterisi
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Son dakika haberi: Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı önünde toplanan bir grup gösterici, yarın düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Rusya'nın saldırılarını protesto ederek, Ukrayna'ya yardım çağrısında bulundu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı önünde toplanan bir grup gösterici, yarın düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi Rusya'nın saldırılarını protesto ederek, Ukrayna'ya yardım çağrısında bulundu.